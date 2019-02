Mujeres con discapacidad se forman para afrontar los procesos de selección laboral

Quince mujeres con discapacidad han finalizado el curso 'Triunfa en tus procesos de selección', organizado por Fundación ONCE e impartido por la Fundación Quiero Trabajo. El objetivo ha sido mejorar sus habilidades a la hora de poder afrontar con éxito un proceso para acceder a un puesto de trabajo en una empresa.

El acto de entrega de diplomas del curso, celebrado este viernes en la sede de Fundación ONCE en Madrid, contó con la asistencia de Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE; Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE; Virginia Carcedo, secretaria general de Inserta Empleo; Carmen Montes, directora territorial de Inserta Empleo Madrid, y Gema Garrido, directora de la zona centro de la Fundación Quiero Trabajo. Las participantes también tuvieron la oportunidad de escuchar una conferencia motivacional a cargo de la 'trainer' paralímpica Marta Arte.

Durante un mes han recibido conocimientos que van desde la elaboración de un currículum, estilismo, lenguaje no verbal, autoconfianza y estrategias para responder adecuadamente a las preguntas de una entrevista personal. Además, cada una de ellas ha tenido sesiones personalizadas de 'coaching', dado que las características de las personas son distintas unas de otras.

De acuerdo con los datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de Fundación ONCE (Odismet), que recoge diversas fuentes oficiales, en 2017 el 26,7 por ciento de las mujeres con discapacidad se encontraban en paro, frente al 25,8 por ciento de los hombres. Por ello, Fundación ONCE ha puesto en marcha diversas medidas que permitan mejorar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad, de forma que se corrijan las diferencias de género a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

