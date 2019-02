La ultima sesión de la cumbre vaticana sobre abusos abordará la transparencia

Ciudad del Vaticano, 23 feb (EFE).- La última sesión de los tres días de debates que se celebran en el Vaticano ante los líderes de la Iglesia católica para afrontar la lacra de los religiosos pederastas abordará la necesidad de transparencia.

La tercera sesión de esta cumbre, que concluirá mañana domingo con una misa y las palabras del papa Francisco, comenzó hoy con una oración y las palabras de otra víctima.

"Me siento como un mendigo. Un mendigo de verdad, de justicia y de luz. Y todo lo que obtengo es silencio y poca información que tengo que extrapolar. Estoy cansado y agotado. Es como si se escondiesen detrás de los muros, de un rol que no entiendo. Me duele porque he sido abusado y no dicen la verdad y porque los que tendrían que ser ministros de la verdad y de la luz se esconden en las tinieblas", se leyó ante los 190 participantes.

El moderador de esta reunión, el jesuita Federico Lombardi, explicó que en esta jornada se debatirá sobre la "transparencia" necesaria en la Iglesia para abordar este problema.

La primera persona de las tres que hoy leerán sus ponencias será la religiosa nigeriana Verónica Openibo, superiora de la Sociedad del Santo Niño Jesús.

Después hablará el arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, y la periodista mexicana Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa, vaticanista desde 1979, quien ha acompañado a los tres últimos papas en 150 viajes internacionales.