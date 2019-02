Franco. la iglesia ofrece ubicaciones alternativas para enterrar a franco

24/02/2019 - 10:20

El arzobispado de Madrid ha mediado, desde la "discreción", para suavizar las tensiones entre Gobierno y la familia de Francisco Franco y agilizar la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. En esa labor, el cardenal Carlos Osoro "seguramente" ha ofrecido alternativas de enterramiento a la cripta de la catedral de la Almudena, propuesta por la familia y que el Ejecutivo rechaza para que no se exalte al dictador.

Así lo aseguró en una entrevista en Servimedia el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. "Es que seguramente esto se ha hecho. Forma parte de la discreción de los propios diálogos", dijo textualmente en respuesta a si no puede ofrecer la Iglesia, a traves del arzobispado de Madrid, una alternativa de enterramiento a la Almudena.

El secretario general y portavoz de la CEE reiteró que "la Conferencia Episcopal no tiene una autoridad sobre los obispos de cada diócesis, solo la tiene el Papa" y que, además, los restos de Franco se encuentran en un monasterio. "Los monasterios a su vez tienen sus reglas del juego que no dependen tanto del obispo sino de su superior mayor y de Roma", agregó, aunque "es verdad que esto ocurre en el territorio de la Iglesia en Madrid".

"El cardenal Osoro se ha pronunciado repetidas veces diciendo que este era un asunto que afectaba al Gobierno y a la familia, instando a buscar un acuerdo. Y me consta que el propio cardenal Osoro ha intentado escuchar a las partes implicadas y poder hacer llegar a cada parte implicada lo que había escuchado de la otra, tratando de buscar la posibilidad de un acuerdo. Claro, si esto no se produce pues tendrán que resolver los tribunales", lamentó.

Argüello también se refirió a la carta que el secretario de Estado del Vaticano, Prieto Parolin, ha remitido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "El secretario de Estado lo que ha hecho es reiterarse a lo que ya dijo en octubre a raíz de un encuentro que tuvo con la vicepresidenta del Gobierno; y la vicepresidenta, al llegar a España, hizo una comunicación de lo que se había hablado y la Secretaría de Estado en un gesto no habitual tuvo que clarificar esa conversación".

"En esa nota ya se decía lo que se ha vuelto a decir ahora", remarcó el portavoz de los obispos: "Que la iglesia no se opone, que es distinto a decir 'apoya'". Y que si no hay acuerdo entre Gobierno y familia y los tribunales dictaminan "no se va a oponer a esta decisión, si es que al final se toma".

Fuentes de la Iglesia madrileña manifestaron a Servimedia que "siempre" ha mostrado su disposición "para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado". También en declaraciones a Servimedia, el padre abad Philippe Dupont, superior del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, apuntó esta misma semana a que el conflicto por la exhumación de los restos de Francisco Franco de la Basílica de la Santa Cruz debe resolverse entre el Gobierno español y la familia del dictador, ya que se trata de problemas "internos".

Dupont, que está al frente de la Abadía de Saint-Pierre de Solesmes (Francia) y también tiene bajo su tutela diversas abadías benedictinas, como la del Valle de los Caídos, hizo estas declaraciones a través de su asistente, Patrice Mahieu.

En sus respuestas, el abad francés apuntó que "parece que la cuestión de la sepultura de Francisco Franco no tiene tanto que ver con el monasterio de Valle como con su familia. Con ello, el problema se sitúa entonces entre el Gobierno español y la familia del general Franco". También aseguró que "siempre" seguirá los mandatos del Vaticano y que "la Iglesia anima a la reconciliación".

