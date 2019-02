Aborto. calvo considera "ofensivas y graves" las nuevas declaraciones de casado sobre el aborto

25/02/2019 - 12:35

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, calificó este lunes de "ofensivas y graves" las nuevas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre el aborto. El líder popular dijo ayer en una entrevista en 'El Español' que sería "bueno que las mujeres (embarazadas) sepan lo que llevan dentro", lo que ha provocado un alud de críticas en las redes sociales.

Calvo, que criticó las palabras de Casado tras inaugurar en el Instituto de la Mujer unas jornadas tituladas 'Mujeres y Liderazgo: combatiendo las brechas de género", destacó que las declaraciones del presidente del PP "rayan lo ofensivo porque a las mujeres se nos vuelve a considerar inconscientes de nuestras propias vidas en relación a un asunto tan importante y definitivo para nuestras vidas como es estar embarazada o decidir la interrupción de su embarazo, con arreglo a la ley, o seguir adelante con su maternidad. Es la prueba empírica de la incomprensión y el desconocimiento absoluto que siempre ha tenido el PP con las políticas de igualdad".

La vicepresidenta reiteró que estas declaraciones de Casado son "graves" y subrayó que vienen de "un líder joven de un partido importante que se ha radicalizado por completo y se producen 40 años después del gran avance vivido por las mujeres gracias a la Constitución".

Asimismo, Calvo también le dijo a Vox que si quiere la lista de las personas que trabajan en la Junta de Andalucía para erradicar la violencia de género, que "apunte a los más de 180.000 hombres y mujeres afiliados al PSOE", que también hacen todo lo posible para acabar con este problema social. "Todos queremos estar en esa lista porque estamos comprometidos en la lucha contra la cruda realidad que es la violencia de género. Ahí estamos dipuestos a dar la cara por la violencia de género", concluyó.

Al abandonar el Salón de Actos del Instituto de la Mujer, Calvo se percató de la presencia de una mujer que asistía a la jornada con un bebé en los brazos, se paró e hizo caratoñas al pequeño a la vez que confesaba a la madre: "Es que soy muy chiquera. Me encantan los niños pequeños. Yo tengo dos nietos y estoy loca con ellos. A veces me gustaría volver a los años en los que mi hija era pequeña... Los niños pequeños me vuelven loca, no lo puedo remediar".

