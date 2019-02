Discapacidad. down españa pide a la fiscalía general del estado que actúe contra arcadi espada por "sus ofensivas declaraciones" contra el colectivo

25/02/2019 - 14:18

Down España entregó este lunes un dosier a la fiscal general del Estado, María José Segarra, a fin de que actúe contra el periodista Arcadi Espada tras sus "ofensivas declaraciones hacia el colectivo de personas con síndrome de Down y sus familias" en varios medios de comunicación.

En concreto, pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie actuaciones a fin de depurar las "eventuales responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido Arcadi Espada como autor de un delito de odio" comprendido en el artículo 510 del Código Penal.

El informe recoge las columnas escritas por el periodista en el diario El Mundo entre los años 2009 y 2019, y sus declaraciones en el programa 'Chester' de la cadena Cuatro, en las que "volvía a reiterarse en sus ofensas y descalificaciones".

Señala que en estos textos Espada se refiere al síndrome de Down como una "desgracia" y a las personas que tienen esta discapacidad como "patéticos", "víctimas de su condición" o "desgraciados". También que "si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga" y "este tipo de gente averiada alza la voz histérica cada vez que se plantea la posibilidad de diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores. Por el contrario, ellos tratan impunemente de imponernos su particular diseño eugenésico: hijos tontos, enfermos y peores". Para Down España, las manifestaciones de Arcadi Espada no sólo van en contra de los principios más básicos y derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la dignidad de la persona (artículo 10) y la igualdad, sino contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Down España aseguró que ha dado este paso tras varios intentos de que este periodista rectifique y habiéndose dirigido al director del periódico El Mundo hasta en dos ocasiones.

"Consideramos que es necesario frenar de una vez por todas este tipo de actitudes de una persona pública que lesionan gravemente la dignidad de nuestro colectivo y que demuestran una especial inquina hacia personas con discapacidad", concluyó.

