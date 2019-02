Las aves europeas y norteamericanas emigran ahora una semana antes en primavera que en 1950

25/02/2019 - 18:26

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Las aves que realizan viajes de corta distancia tras invernar en Europa o América del Norte inician sus migraciones entre 1,2 y 2 días antes por decenio desde finales de la década de 1950 (lo que supone adelantar el viaje en una semana en casi siete décadas), en tanto que las que invernan en los trópicos también han iniciado antes sus migraciones primaverales, pero entre 0,6 y 1,2 días por década.

Así se recoge en un estudio internacional realizado por 18 investigadores de instituciones de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Noruega. Reino Unido, Rusia y Suecia, y publicado en la revista 'Ecological Indicators'.

"Según los cambios en las fechas de migración media, las aves han avanzado su migración de primavera en poco más de una semana desde finales de la década de 1950", apunta Aleksi Lehikoinen, del Museo Finlandés de Historia Natural de la Universidad de Helsinki.

Algunas especies muestran avances mayores. Por ejemplo, el cisne cantor ahora llega a Finlandia aproximadamente dos semanas antes que en los años 80.

Estos vuelos tempranos no son iguales en toda la temporada migratoria, puesto que las fechas de vuelo se adelantan sobre todo entre las especies que migran tempranamente.

No en vano, los primeros migrantes tienen la mayor presión para llegar a sus lugares de reproducción tan pronto como sea posible, mientras que los migrantes tardíos generalmente no son reproductores y no tienen prisa por moverse hacia el norte. Esta asimetría ha llevado a un aumento general en la duración de los viajes.

Las fechas anuales de llegada de las especies de aves se explican por las temperaturas locales, puesto que cuanto antes llega la primavera más temprano es el momento migratorio. Las diferencias geográficas en el cambio climático también explican las diferencias regionales en el avance de la migración de primavera.

"Las aves avanzaron sus fechas de migración más en Europa que en Canadá porque las temperaturas de primavera han aumentado más rápidamente en Europa", dice Andreas Lindén, de la Universidad Novia de Ciencias Aplicadas (Finlandia).

El estudio se basa en datos recogidos a largo plazo en 21 observatorios de aves del norte de Europa y Canadá e incluyó casi 200 especies. La serie temporal más larga comenzó en 1959. Una gran parte de los datos fueron recopilados por voluntarios aficionados a la ornitología.

(SERVIMEDIA)

25-FEB-19

MGR/gja