Aborto. irene montero aclara a casado que quien aborta es porque considera "necesaria" esta decisión

25/02/2019 - 18:29

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, aclaró este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que cuando las mujeres deciden abortar no lo hacen "en un contexto de fiesta o de jolgorio", sino porque "es una decisión que consideramos necesaria".

Montero contestó así, a la salida de la Comisión de Secretos Oficiales, al comentario de Casado de que sería bueno que las mujeres fueran conscientes de "lo que llevan dentro" cuando abortan, la última de una serie de manifestaciones que, según Montero, "rayan la ofensa al conjunto de las mujeres".

La diputada planteó el aborto como un derecho que nadie debería cuestionar y puntualizó que lo que está en juego volviendo a la ley del aborto de 1985 "no es si las mujeres somos más o menos conscientes de lo que llevamos dentro, sino si mueren más o menos mujeres, o más o menos vidas de mujeres se ponen en riesgo". Montero terminó pidiendo a Casado "que no haga campaña con los derechos de las mujeres", porque "lo justo" es "no cuestionar ni un solo derecho, incluido el derecho al aborto".

