Save the children tacha de "insuficientes" las medidas contra la pederastia anunciadas en la cumbre vaticana

25/02/2019 - 19:11

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Save the Children aseguró este lunes que las medidas para luchar contra los abusos sexuales en la Iglesia católica adoptadas en la cumbre de los presidentes de conferencias episcopales celebrada en el Vaticano son "insuficientes" y poco concretas.

Según Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, los compromisos no son suficientes si no se traducen en la elaboración de medidas específicas aplicadas de forma eficaz". Por ello, exigió a la Iglesia que desarrolle medidas concretas de prevención de los abusos sexuales, es decir, "acciones directas y contundentes", y reclamó políticas de salvaguarda de menores en todos aquellos entornos eclesiásticos en los que haya presencia habitual de niños y niñas.

En cuanto al anuncio de que la Iglesia hará todo lo que sea necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que cometa un delito y no encubrirá o subestimará ningún caso de abuso sexual, pidió a los presidentes de las conferencias episcopales que implementen "protocolos de actuación que impliquen necesariamente la denuncia a las autoridades y la apertura de una investigación pública en el marco de la legislación de cada país".

En la cumbre se ha acordado también que durante los procesos de selección y formación de los candidatos al sacerdocio se contemplará incluir contenido educativo sobre prevención de abusos sexuales y otras formas de violencia. En este sentido, Save the Children instó a que dicha formación se haga extensible no solo a los candidatos al sacerdocio, sino a todos aquellos miembros de la Iglesia que vayan a trabajar con niños, niñas o adolescentes.

Además, la ONG reclamó que las medidas relacionadas con la posesión y distribución de imágenes de abuso sexual infantil se apliquen a todas las de menores de edad y no solo a menores de 14, como ocurre en este momento. "Con medidas concretas, la cumbre que se ha desarrollado la semana pasada en el Vaticano puede suponer un importante avance para que la comunidad eclesiástica se incorpore a la lucha contra los abusos sexuales desde la colaboración y transparencia. La Iglesia debe mostrar tolerancia cero frente al abuso", concluyó Sastre.

25-FEB-19

