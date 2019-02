El padre de Julen reconoce que fue avisado del peligro por el dueño de la finca

"David me advirtió de que había tres pozos en la parcela", dice José Roselló

José y Victoria, los padres de Julen, el menor de dos años rescatado sin vida a los 13 días de su caída en un pozo de Totalán (Málaga), asistían como testigos a declarar este lunes en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de la provincia malaguesa. Este martes, cuando se cumple justo un mes del rescate, hemos conocido alguna de las partes de lo expresado por los progenitores del menor. José Roselló ha afirmado haber sido advertido del peligro por David, dueño de la finca donde sucedieron los hechos.

"David me advirtió de que había tres pozos en la parcela", asegura el padre de Julen; en unas declaraciones publicadas por el programa Espejo Público. Roselló continúa su declaración expresando que "uno de ellos (de los pozos) estaba a pocos metros de donde estábamos preparando la paella. Ese era el único de los tres que estaba sin entubar y mal tapado. Vi cómo mi hijo corría por la zanja, salí tras él y de repente desapareció. También vi los bloques de hormigón que David decía haber colocado sobre la boca del pozo aunque cuando llegué el agujero estaba al descubierto".

Por su parte, la madre del pequeño, Victoria, ha declarado que "no sabía que había allí un agujero de esas características. De haberlo sabido, me habría bajado del coche a medio camino".

Además, la pareja de David, quien ya admitió que tapó el pozo con dos bloques de hormigón y que sí había peligro, había sido citada igualmente como testigo. "No escuché cómo David advertía al resto de la existencia del pozo, aunque es verdad que, sabiendo cómo es él, no me extraña que hubiera alertado al padre. En el momento en que cayó Julen estaba en otro punto de la parcela. Vi correr al menor por la zanja y cómo de pronto daba un pequeño salta y desaparecía", ha señalado.

Respeto

Por su parte, la abogada de los padres, Antonia Barba, pedía a la salida del juzgado "respeto para esta familia que está sufriendo muchísimo y lo único que quiere es que se esclarezca lo que ha ocurrido".

Así, recordaba que están presentando denuncias por comentarios ofensivos en redes sociales, insistiendo en que "por favor, cese la gente que está tratando de hacer sangre de algo que no hay", al tiempo que añadía que "ha ocurrido lo que ha ocurrido y será la justicia la que tenga que esclarecer si hay responsables o no por estos hechos".