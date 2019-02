Ley deporte. guirao sobre el artículo 90 de la ley del deporte: "florentino no ha dicho ni pío"

26/02/2019 - 13:06

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se pronunció este martes sobre el polémico artículo 90 de la nueva Ley del Deporte que ha recrudecido la 'guerra del fútbol' entre la federación, LaLiga y el Real Madrid y defendió al presidente de la entidad blanca. "Yo no sé como se llevan la LaLiga y el Real Madrid. Lo que sí tengo idea es de que el presidente del Real Madrid sobre este tema no ha dicho ni pío, ni antes ni durante ni después. Tiene fama de estoico y está aguantando estoicamente que le inventen un relato".

"No he entendido la reacción de los medios de comuniciación sobre este tema. Parecía que sólo había un punto de la Ley del Deporte, y esto no me ha gustado", agregó el ministro en una entrevista con Servimedia, y luego reconoció que "el fútbol monopoliza la información deportiva, hay cosas que lo justifican pero no todas, ni tantas, hay más vida en Marte", bromeó.

También defendió Guirao a la Federación Española de Fútbol, ya que dijo que tampoco "ha intervenido para nada" ante su ministerio en relación con la Ley del Deporte, pero, puntualizó "si alguien quiere construir una fábula de eso, pues la imaginación es libre. Ahora que están de moda las series esto es mejor para un serial televisivo o de Netflix que para el debate de una ley".

Defendió el polémico artículo 90 de la ley porque "lo que trata de evitar son los monopolios" y puntualizó que "lo que se trata es que haya concurrencia en la venta de derechos y no haya confusión entre patrocinio y cesión de derechos. Ése es el objetivo. Que haya concurrencia y el que ofrezca mejores oprtunidades que se que de conlos derechos y que no haya la tentación de confundir entre patrocinio y cesión de derechos". Asimismo, reconoció el titular de Cultura y Deporte que la ley puede ser modificada. "No es una rectificación, es oir a la gente, todas las voces. No permitir situaciones de dominio".

Por último, lamentó que la Ley del Deporte esté pivotando "sobre un monotema", el fútbol. "No he entendido la reacción de los medios de comunciación sobre este tema, parecía que sólo había un punto de esta ley, y eso no me ha gustado. La ley tiene muchas virtudes y seguro que tiene algún defecto más, seguro", y asumió que habrá que cambiar cosas en la redacción final.

