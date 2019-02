Germán moya hernández, nuevo director del centro de recursos educativos de la once en madrid

26/02/2019 - 13:49

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Germán Moya Hernández es el nuevo director del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid, situado en el barrio de Moratalaz, en sustitución de Amparo Cruz Vázquez, directora del centro durante los últimos cuatro años.

En la actualidad, el CRE de la ONCE en Madrid ofrece atención educativa a más de 2.500 niños y niñas y jóvenes con ceguera o discapacidad visual grave dentro de su ámbito de actuación, que abarca tanto la Comunidad de Madrid (1.047 alumnos) como Canarias (325), Castilla y León (360), Castilla-La Mancha (307), Cantabria (67) y País Vasco (403).

Germán Moya asume la dirección del centro tras haber ejercido en el mismo cargo en el CRE de la ONCE de Alicante, desde el año 2015.

Natural de Santiago de la Ribera (Murcia, 1974) y afiliado a la ONCE desde el año 1999, Moya es licenciado en Filología Hispánica, con estudios de Doctorado en Sociolingüística y trabajos de tesis en aspectos relacionados con el tabú y el eufemismo.

Al finalizar los estudios realizó un curso de especialista de empleo organizado por la ONCE y su Fundación, como resultado del cual comenzó a trabajar como técnico de empleo. A los pocos meses pasó a dirigir el Departamento de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la ONCE en Murcia, donde estuvo un par de años. De ahí pasó a ser presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, durante aproximadamente ocho años. En 2011 pasó a dirigir la Dirección de Apoyo de la ONCE en Cartagena, hasta el año 2015, en que llegó a la dirección del CRE de Alicante.

En la actualidad, más del 99% del alumnado con discapacidad visual (más de 7.500 chavales) se escolariza en colegios ordinarios, en su pueblo, barrio o ciudad de residencia, siguiendo el currículo escolar oficial.

CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS

Los Centros de Recursos Educativos (CRE) son centros que prestan servicios especializados, complementarios a los del sistema educativo ordinario, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la discapacidad visual.

De este modo, intervienen con todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado ) ofreciendo asesoramiento técnico especializado, apoyos psicopedagógicos (alumnado, centros o familias), recursos materiales específicos y profesionales especializados.

Entre sus principales actuaciones están la de garantizar la atención educativa, estableciendo la coordinación entre los servicios educativos, sociales, sanitarios, etc., de las comunidades autónomas, así como con otras instituciones; detectar y dar respuesta a las personas con necesidades educativas derivadas de discapacidad visual; proporcionar servicios educativos de calidad; favorecer la formación de los profesionales; fomentar la investigación y asesorar sobre la utilización de recursos didácticos y educativos; complementar la labor que los centros educativos llevan a cabo con el alumnado; favorecer experiencias que permitan al alumnado con discapacidad visual beneficiarse de entornos inclusivos que sirvan, a la vez, al resto del alumnado; propiciar una dinámica de intercambio de información y experiencias entre los profesionales, los centros donde y las familias; y fomentar la participación y formación de las familias.

Todo ello, en respuesta a su objetivo fundamental de garantizar la integración, inclusión y normalización del alumnado en todos los ámbitos de su vida, que adquiera y consolide los aprendizajes específicos, las materias curriculares oficiales y que consiga un nivel de autonomía personal propio de su edad.

Los CRE dirigen la actuación educativa en un ámbito de intervención determinado, coordinando los diferentes servicios que ofrecen. La ONCE tiene cinco Centros de Recursos Educativos (Alicante, Barcelona, Madrid, Pontevedra y Sevilla), de los que dependen 33 equipos específicos de atención educativa a personas con discapacidad visual.

26-FEB-19

