Discapacidad. autismo españa urge a desarrollar el plan de acción sobre el tea

26/02/2019 - 13:51

El director general de la Confederación Autismo España, Jesús García Lorente, pidió este martes que se "priorice" y se "fije fecha de ejecución" del Plan de Acción sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que el borrador elaborado en 2015 está "casi terminado" pero tras pasar por varios ministerios se encuentra "parado" en Hacienda "por la cuestión de los presupuestos".

Así lo dijo durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado, a la que acudió para informar sobre la situación actual y planes de futuro de la entidad y de las propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en España.

"Las personas con TEA no pueden esperar a que se legisle", urgió García Lorente, que explicó que la Estrategia de Autismo de la que parte el plan cuenta "con pleno consenso del tejido asociativo" e incluye demandas que abarcan todo el ciclo de vida "desde que hace hasta que envejece" la persona con autismo, con asuntos transversales como la salud, la formación y los servicios.

Según las cifras que presentó a los senadores, se estima que en España hay unas 450.000 personas con TEA, lo que abarcaría un "impacto" de 1,5 millones de personas teniendo en cuenta a sus familias. Además, según datos del Instituto de Salud Carlos III, en España una de cada 89 personas tiene autismo, con lo que tiene mayor prevalencia que el VIH, la diabetes y el cáncer, según indicó.

También hizo hincapié en que no todas las personas con TEA no tienen por qué tener discapacidad intelectual, y que la ley no contempla esta circunstancia en ámbitos como las plazas de empleo. "En todos los ámbitos de los servicios públicos no se conoce el autismo, ni siquiera entre los valoradores de la discapacidad", dijo.

En ese contexto, los servicios de la confederación están "saturados" y eso que no alcanzan a más de 25.000 personas.

DIAGNÓSTICO

Además, García Lorente denunció otras situaciones sobre las que se debería actuar con mayor urgencia, como el adelanto del diagnóstico, con la extensión a todas las comunidades autónomas de un test para bebés como el que se distribuye en la atención primaria en Cataluña, pues el diagnóstico llega de media a los tres años y podría hacerse entre los 14 y los 18 meses. También pidió aumentar el número de plazas residenciales para adultos ("150 en toda España" existen actualmente, remarcó el director de la organización) y fomentar la formación para el empleo.

Por todo ello, insistió en la necesidad de elaborar este plan de acción con medidas estatales y autonómicas. "Pongamos todos de acuerdo. Lleva un atraso de cuatro años", remarcó.

'X SOLIDARIA' DE EMPRESAS

El director de Autismo España se refirió asimismo a la falta de desarrollo de la 'X solidaria' de las empresas, que permitiría destinar un porcentaje de la declaración del impuesto de sociedades a este tipo de entidades sociales y que "la subida del convenio" que ha incrementado el sueldo mínimo está poniendo dificultades a las asociaciones, pues "para paliar los efectos" de esta medida, tendrán "menos profesionales y menos horas de servicio".

En la comparecencia abordó multitud de aspectos pidiendo una atención temprana "homogenizada" en el Sistema Nacional de Salud, la redefinición de "autista" en el diccionario de la RAE o la formación para el empleo para "evitar que una persona esté en un Centro Especial de Empleo hasta los 65 años".

SENADORES

En el turno de los senadores, el parlamentario del Grupo Mixto (Ciudadanos) Tomás Marcos expuso que los retos del autismo "afectan a todo el equilibrio familiar y durante toda la vida". "No estamos hablando de una enfermedad, sino de un fenómeno de neurodesarrollo", que tienen un impacto "inmenso", como reconoció comprobar por la experiencia con no de sus hijos. Por ello, dijo que "fomentar el conocimiento sobre el TEA es fundamental".

Por el Grupo Vasco, Nerea Ahedo reconoció que pertenece a un grupo "pequeño" y que tratará de "pinchar" al Gobierno en el seguimiento del desarrollo del plan, una vez que el marco normativo teórico está "ya cubierto".

En representación del Grupo Esquerra Republicana, Jordi Martí Deulofeu pidió que les hicieran llegar "información más detallada" al representante de Autismo España sobre cuestiones como el empleo, las aportaciones del 0,7% también en el impuesto de sociedades y el IVA para poder trabajar esas aportaciones "en un futuro con otros grupos".

Por el Grupo Socialista, Nemesio de Lara Guerrero compartió preocupación "por el desconocimiento y falta de diagnóstico certero" y las "situaciones aberrantes que sufren algunas familias por tener algún familiar con espectro del autismo" y se adentró en el debate entre la incorporación de los alumnos con discapacidad en la educación ordinaria o en la convivencia con el sistema de educación especial.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, Asunción Sánchez Zaplana aplaudió el repaso de la estrategia de TEA que hizo García Lorente, al que le preguntó sobre si ha habido avances por parte del Gobierno en el referido plan de acción.

26-FEB-19

