El cupón de la once del 9 de marzo homenajea a la floración de los campos de cieza

26/02/2019 - 14:12

Los cupones de la ONCE del sábado 9 de marzo tendrán como protagonista a la Floración de los campos de Cieza de la Región de Murcia, "un festival de colores" compuesto por flores rosas y blancas que anuncian la llegada de la primavera y que tiene lugar del 1 al 31 de marzo, convirtiéndose en un evento clave para el turismo.

El objetivo del cupón es homenajear este evento que forma parte "del atractivo turístico de Cieza", así como dar a conocer las actividades que se organizan en la región durante la Floración.

"Junto al espectáculo de color, Cieza organiza diversas actividades para que el visitante conozca todo sobre esta localidad. Desde rutas en tren o senderistas por los diferentes campos floridos, a talleres sobre la flora de la zona; pasando por paseos a caballo o en globo, y varias actividades deportivas", explicó la ONCE en un comunicado.

El cupón lo presentó el delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón, y el alcalde del Ayuntamiento de Cieza, Pascual Lucas. En el evento estuvieron acompañados por la directora de la Agencia de la ONCE en Molina de Segura, Emilia Morales ,y el jefe de Juego de la Delegación Territorial de la ONCE en Murcia, Pedro Salinas.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

