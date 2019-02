Casi el 58% de los españoles no vigila su alimentación al practicar deporte

27/02/2019 - 11:46

Los españoles practican más deporte que antes, pero todavía casi un 56% de ellos sigue estando por debajo de lo recomendado, según el XIV Panel de Hábitos Saludables realizado para Herbalife Nutrition. El informe indica que es esencial mantener unos hábitos saludables de alimentación para mantener los niveles de energía, pero también es clave realizar actividades físico deportivas para mejorar la salud.

Los responsables del estudio agregan que la práctica deportiva es una de las bases para una vida saludable y los españoles están cada vez más concienciados con la importancia de realizar ejercicio físico. Más del 60% de los españoles que practica deporte lo hace con el fin de mejorar su salud y bienestar, y, sin embargo, casi el 58% de ellos no cuida su alimentación al practicarlo.

La recomendación general es hacer cinco comidas al día, pero algunos españoles siguen saltándose algunas de ellas, sobre todo el desayuno: el 20% de ellos afirman que no ingieren la primera comida del día. Esto, a la larga, condiciona pérdida de masa muscular y por lo tanto favorece el desequilibrio hacia la grasa. Por otra parte, más de un 70% de los encuestados no ingiere ningún alimento o, a lo sumo, come una pieza de fruta antes de hacer deporte.

Los responsables del informe agregan que el entrenamiento en ayunas puede ser útil, pero cuando se programa como tal y cuando está acompañado de una correcta alimentación el resto del día y es seguido inmediatamente por una ingesta que permita al organismo recuperarse y asimilar adecuadamente ese ejercicio. Sin embargo, dos de cada 10 españoles que realizan alguna actividad física confirman que no toman ningún alimento tras terminarla.

"Es esencial que entendamos que el ejercicio y la nutrición deben ir de la mano, tanto en lo que se refiere a una adecuada nutrición previa a la práctica como a una correcta nutrición en la recuperación (lo que comemos al finalizarlo para poder recuperar fuerzas y asimilar el entrenamiento). Sin olvidar la adecuada hidratación y aporte de energía durante el mismo", indica Herbalife Nutrition.

Casi un 22% de los españoles complementa su nutrición introduciendo complementos alimenticios en sus rutinas de alimentación y los más consumidos son los multivitamínicos. Del mismo modo, es igual de importante reponer los líquidos que se pueden haber perdido durante la actividad. Por eso hay que tener presente la ingesta de líquidos y por ello es recomendable tener siempre a mano una botella de agua.

