La fad presenta 'the real young', su nueva campaña de sensibilización social completamente digital y dirigida a jóvenes

27/02/2019 - 12:23

La Fad ha lanzado 'The Real Young', su nueva campaña de sensibilización social, que, por primera vez, es completamente digital y está específicamente dirigida a jóvenes (15-29 años).

La campaña, elaborada por la agencia Saatchi&Saatchi, habla de la importancia de fomentar el desarrollo global juvenil (y no solo de prevención del consumo de drogas). Su objetivo es, según indica la Fad en una nota, desmontar diferentes estereotipos que condicionan la mirada adulta sobre los jóvenes y que, en cierta medida, obstaculizan su desarrollo.

Estereotipos que, según las investigaciones realizadas por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, "no son ciertos" como, por ejemplo, que no se comprometen socialmente, que no se esfuerzan, ni estudian, ni trabajan, o que dedican todo su ocio a salir de fiesta, "desfasar" y consumir drogas.

La campaña consta de varias piezas audiovisuales, como vídeo de presentación de 120", pieza 'Ironías' de 60", cinco vídeos tipográficos de 15", vídeos de 8" de atención o tres piezas para Instagram stories. Además, dispone de una serie de creatividades en formato display, la web therealyoung.com y dos cuñas de radio de 20" y 30".

'The Real Young' permanecerá activa hasta el próximo mes de abril. Según la Fad, hasta el momento las diferentes piezas audiovisuales de la campaña ya han conseguido más de 500.000 visualizaciones alcanzando a más de tres millones de jóvenes en redes sociales.

Para la directora general de la Fad, Beatriz Martín Padura, la campaña "es un hito muy imporante para Fad". "Por primera vez queremos dirigirnos directamente a los adolescentes y jóvenes españoles, de tú a tú y en los entornos donde se mueven, que son fundamentalmente digitales. Queremos darles voz y contribuir a romper falsos estereotipos que dificultan su desarrollo. Ellos y ellas son la clave para nuestro futuro y deben ser conscientes de que creemos en sus posibilidades y en lo que son capaces de hacer", señala Martín Padura.

Según indica la Fad, la campaña responde a la nueva estrategia, el cambio de imagen y la evolución de la entidad hacia la promoción del desarrollo personal y social de adolescentes y jóvenes y contribuye a cumplir un reto que Fad tiene por delante en 2019, "posicionarse como entidad social que trabaja en pro del desarrollo juvenil desde todas las áreas que afectan a su bienestar y no exclusivamente desde la prevención de los consumos de drogas".

