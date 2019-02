Julen murió durante el rescate, según un informe del dueño de la finca de Totalán

La sonda utilizada golpeó contra el tapón y produjo despredimientos

La defensa del dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde Julen Roselló murió tras caer a un pozo, ha presentado un informe con el que intenta demostrar que el niño murió durante las tareas de rescate a consecuencia de los impactos sobre su cabeza de las herramientas utilizadas por los primeros efectivos en llegar para sobrepasar el tapón de arena que se formó durante la caída de 73 metros y que impedía acceder al pequeño Julen.

El informe está firmado por el arquitecto Jesús María Flores Vila y "se centra en el estudio de las grabaciones de vídeo e informaciones obrantes en el sumario, con el objeto de determinar el número, secuencia cronológica y naturaleza de las actuaciones llevadas a cabo en las primeras horas por parte de los equipos de salvamento y rescate tras la caída del menor Julen Roselló en un sondeo de prospección de agua el pasado 13 de enero" según el escrito de defensa de David Serrano, pareja de la prima del padre del niño.

Además aseguran que en la grabación de la primera cámara que se introdujo en el pozo permite ver que el tapón "está compuesto principalmente por material disgregado y no compactado, tierra y pequeñas lascas de entre 1 y 2 cm de longitud, de aspecto pizarroso y del mismo color que el material que conforma las paredes del sondeo, lo que prácticamente evidencia que el material que conforma el tapón no sólo proviene de las propias paredes del sondeo sino que su presencia en ese lugar es reciente". Asegura que no se aprecia material extraño como sería en el caso de que el pozo hubiera sido rellenado con escombros como se sugirió en algún momento.

El arquitecto Flores Vila expone que se observa "que se producen desprendimientos de pequeñas piedras y tierra, al contacto con alguna parte del dispositivo" esto solo refuerza la hipótesis de que el tapón es de formación reciente provocada por los trabajos iniciales a pie del pozo para tratar de sacar a Julen. Además, añade que en una segunda grabación se observa como los bomberos utilizan una sonda en forma de pica con la que se golpea el tapón -según el escrito, la barra utilizada mide un metro de largo, está fabricada en acero y pesa siete kilos- y que "durante toda la grabación se observa la caída constante de pequeñas partículas de material desprendidas de las paredes del propio sondeo".

El escrito sostiene que en las imágenes del tapón durante los primeros trabajos de rescate se pueden apreciar detalles de lo que podrían ser unas manos y una cabeza. Julen murió, según la autopsía, por politraumatismo y cayó de pié y este, según este informe de la defensa, la muerte fue a consecuencia de un traumatismo cranoencefálico que podría haberse producido a consecuencia de los impactos de esa piqueta de acero.

"Los padres le escucharon llorar durante 30 segundos y es imposible que el niño se golpease con la cabeza puesto que cayó de pie. Podría ser que los impactos de esa piqueta le provocasen el traumatismo que provocó su muerte", sostiene el abogado del propietario de la finca, Antonio Flores.