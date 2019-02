El episcopado español recuerda que no tiene autoridad para que las diócesis reporten un estudio sobre abusos

27/02/2019 - 14:18

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, recordó este miércoles que "la Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre las diócesis" para impulsar un estudio histórico sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española. "Que cada diócesis haga lo que crea oportuno", dijo.

Así lo manifestó durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente que ha congregado estos días a los obispos españoles en Madrid, en la que también participó el secretario general, Luis Argüello. "Nosotros como CEE vamos a seguir las normas que desde Roma nos indiquen", agregó, al tiempo que mostró la disposición tanto del Episcopado como de las diócesis a colaborar "directamente" con los tribunales.

"Un problema de un pederasta no se cura con un traslado. Una cuestión de este estilo no se cura sólo económicamente", subrayó, pero también que "no es bueno" condenar socialmente a denunciados por abusos antes de la sentencia.

También dijo que la cumbre de protección de menores convocada por el Papa en El Vaticano ha supuesto "un sí inequívoco a las víctimas, a sus familias y a la colaboración con las autoridades del Estado" y "un no a los abusadores, a los encubrimientos, al silencio cómplice" y "al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión", dijo.

Blázquez destacó que la convocatoria en la que ha participado junto a 190 líderes católicos "no tiene precedentes" ni "acompañantes", porque "no tiene un tipo paralelo en otros ámbitos". También destacó que el trabajo ha sido "intenso".

Sin querer "tirar balones fuera", matizó, el cuidado de los niños "es una tarea de la humanidad entera", incluyendo a la Iglesia y a "tantísimas instituciones", pues "de los niños se abusa por muchas vías", dijo en referencia también a los casos de los niños soldado o del turismo sexual con menores.

(SERVIMEDIA)

27-FEB-19

AHP/gja