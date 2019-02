El festival 'ellas crean' celebra su 15ª edición

27/02/2019 - 15:06

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El festival 'Ellas Crean', que este año conmemora su 15ª edición, se celebrará desde el 5 al 31 de marzo con la "creatividad de las mujeres" como protagonista. El festival, organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, incluirá un centenar y medio de actividades en distintos espacios culturales de Madrid con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo de la cultura.

La conmemoración del aniversario se hará visible en el diseño del cartel por parte de la artista Ana Juan, Premio Nacional de Ilustración 2010, medalla de Oro de la Society of Newspaper Design e ilustradora habitual de la prestigiosa revista The New Yorker. Y con un "ambicioso programa de danza" que se desarrollará en 9 museos nacionales, según informan los organizadores en nota.

El festival fue presentado esta mañana de la mano de la directora de 'Ellas Crean', Concha Hernández, del director de la Asociación La Noche en Vivo, Javier Olmedo, el subdirector Adjunto de Museos Estatales, Lucas García, el subdirector de programación cultural de la Comunidad de Madrid, Ruperto Merino, y la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Silvia Buabent.

Asimismo, se ha querido poner especial énfasis en las artistas más jóvenes. En el caso de la música, dando cabida a estilos "más cercanos, capaces de llegar sin dificultad al público más joven". El flamenco y el jazz, igualmente, siempre han estado presentes en el festival.

El teatro y la danza también forman parte de la columna vertebral del programa, que se puede consultar en la web de la iniciativa. "Acercar y llenar los museos de danza será la principal seña de identidad de este 15º aniversario del festival. Este protagonismo de la danza, ha sido especialmente querido para esta edición por el compromiso adquirido por este festival con esta disciplina, teniendo en cuenta la escasez de oportunidades que tienen las coreógrafas en las programaciones de los espacios culturales", informan.

El festival 'Ellas Crean' se articula en torno a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres. Durante este tiempo el festival ha desarrollado más de un millar de actividades con más de 500 artistas, contando con la participación de más de 100.000 espectadores en todo el mundo.

(SERVIMEDIA)

27-FEB-19

ARS/gja