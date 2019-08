Nueva agresión sexual en grupo: una joven es asaltada por seis hombres en Bilbao

El hospital al que acudió la víctima dio el aviso a los juzgados

El Ayuntamiento de Bilbao ha mostrado su rechazo contra el suceso

Vista de Bilbao desde el parque de Etxebarria. Imagen: Dreamstime.

Nueva agresión sexual en grupo. La víctima, una chica de 18 años, ha denunciado el suceso, que tuvo lugar de madrugada en el parque Etxebarria de Bilbao. Este viernes han sido arrestados seis hombres a los que los agentes investigan en relación a lo ocurrido, después de que el hospital al que acudió la víctima avisase a los juzgados.

Agentes de la Ertzaintza han arrestado en Bilbao a seis hombres por su presunta relación con la violación múltiple a una joven de 18 años que de madrugada ha sido atendida en el bilbaíno Hospital de Basurto. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, responsables del hospital han avisado al juzgado de la llegada a medianoche de una mujer herida que relató haber sufrido una agresión sexual grupal.

La investigación de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, ha permitido localizar y arrestar de madrugada a seis hombres con edades entre los 18 y los 36 años por su presunta implicación en esa violación.

La agresión se ha producido en el bilbaíno parque de Etxebarria, donde la Policía mantiene acordonada la zona en la que presuntamente se ha producido la agresión.

Los detenidos permanecen en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao, donde se están llevando a cabo las diligencias oportunas antes de que pasen a disposición judicial. La Policía Autónoma Vasca mantiene abierta la investigación en torno a este caso.

Condena desde el Ayuntamiento

Tras lo ocurrido, los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao han difundido una declaración en la que muestran su "máxima condena y su más profunda indignación por la agresión machista" ocurrida en la ciudad. Se trata, según han indicado, de un delito "que supone un atentado a la integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos".

El Ayuntamiento ha mostrado su rechazo e incomprensión por la agresión, ha transmitido su apoyo a la mujer agredida y ha puesto a su disposición los servicios municipales del programa de atención y prevención en violencia de género. Además, ha anunciado que participará en los actos que se convoquen en repulsa por la agresión.

El Consistorio ha instado a la ciudadanía a "no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero". "Todas y todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido", ha sostenido.