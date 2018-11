Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, condenado a prisión permanente revisable

Por el asesinato de su tía es condenado a 25 años de cárcel

Ha recibido la setencia por videoconferencia desde la cárcel de Estremera

El asesino confeso de Pioz cumplirá una pena de prisión permanente revisable. El joven brasileño de 22 años confesó ser el autor del asesinato de sus tíos y dos primos de corta edad en un chalet de Pioz. Los miembros del jurado han rechazado la teoría planteada por la defensa de Patrick Nogueira de que este sufre un daño neuronal que fue lo que le impulsó a cometer el cuádruple crimen.

En concreto, Nogueira es condenado a prisión permanente revisable por los asesinatos de los dos menores, de uno y cuatro años de edad. y de su tío, mientras que por la muerte de su tía, la primera que acometió, se le imponen 25 años de prisión.

Con la sentencia de Nogueira, ya son cinco las veces que se impone la prisión permanente revisable en España. Esta pena era la que pedía la Fiscalía para el crimen confesado por el descuartizador de Pioz que ha escuchado el dictamen del jurado a través de una videoconferencia desde la cárcel de Estremera en Guadalajara.

El asesinato conmocionó a Pioz

El jurado considera probado que, el 17 de agosto de 2016, el joven Patrick Nogueira entró al chalé en el que vivía su tío Marcos juntos a su esposa Janaína y sus hijos de cuatro y un año, respectivamente con la intención de terminar con ellos. Al llegar, encontró solo a su tía y sus primos con los que comió y a los que después apuñaló en el cuello mientras se jactaba mediante whatsapp de los hechos con un amigo en Brasil.

Primero asesinó a la mujer de su tío mientras se encontraba en la cocina y todo bajo la mirada de los dos pequeños, "aumentando, con ello, el sufrimiento de los niños, que gritaron, se abrazaron y quedaron paralizados por el miedo", según recoge el dictado de la juez. Después mató a sus primos.

Pasaron horas hasta que Marcos Nogueira, tío del asesino, volvió de trabajar. Al llegar a casa encontró a su sobrino en el patio y, siempre según la sentencia, hablaron algunos minutos antes de entrar en la casa. Al traspasar el umbral Patrick Nogueira acuchilló a su tío y terminó con su vida. Durante el juicio se considera probado que el asesino de Pioz utilizó un cuchillo de más de 30 milímetros.

Este crimen conmocionó a la tranquila localidad alcarreña de Pioz, un pequeño municipio de apenas 3.500 habitantes.

Narró todo a través de Whatsapp

Marvin, un amigo de Patrick recibió todos los detalles del cuádruple crimen mediante mensajes en directo del asesino confeso, quien narraba los hechos mediante mensajes de whatsapp. Llego a mofarse del terror de los dos pequeños asegurando a su amigo en un mensaje que le producía risa la reacción de s. Le contó cada movimiento y envió imágenes de como iba descuartizando a los dos adultos e introduciendo los cuerpos en bolsas de basura, que cerró con cinta americana. Tanto las bolsas como la cinta habían sido previamente compradas por Patrick Nogueira con la finalidad de deshacerse de los cuerpos.

Los cuerpos no fueron hallados hasta pasado un mes del asesinato. A consecuencia del hedor, uno de los guardas de la urbanización en la que se ubica el chalet avisó al casero de Marcos y Janaína, para proceder a entrar. Allí encontraron las bolsas cubiertas de moscas.

El asesino de Pioz huyó a Brasil

Apenas 48 horas después del hallazgo de los cuerpos, el 20 de septiembre de 2016. Patrick Nogueira cogió un vuelo desde Madrid a Río de Janeiro para huir de la justicia y evitar su detención. Posteriormente, el 19 octubre fue detenido tras regresar a España y confesar los hechos.

Al finalizar las declaraciones, en la última sesión del juicio, Nogueira utilizó su turno de palabra para pedir perdón por sus actos. "Me gustaría pedir perdón a mi familia. La única cosa que puedo hacer es pedir perdón. No puedo cambiar las cosas. Yo no he elegido funcionar de esta manera", ha señalado. Durante todo el proceso Patrick Nogueira y su defensa han insistido en que padece un daño cerebral que le impulsó a cometer los hechos por los que ha sido condenado a prisión permanente revisable.