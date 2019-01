Asesinada una mujer en Cantabria tras ser apuñalada por su pareja

Con vox en un Gobierno, las mujeres corren peligro. Porque la lacra del machismo y la violencia de género no se soluciona con prisión permanente. Se soluciona con medidas especiales que las protegen de los abusones. Y un gobernante que no cree que exista machismo ni violencia de género no ayudará a la educación para evitarlo sino que lo propiciará. Ocultará los datos de las muertes de mujeres por violencia machista porque para ellos todas las muertes son "iguales", cuando no lo son porque si la policía conoce el módus operandi de un asesino debe actuar para evitar la próxima víctima y es justo eso lo que se hace con la violencia de género. El maltrato igual. Habrá más muertes de mujeres y más maltrato y más machismo en el trabajo gracias a Vox .