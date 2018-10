Encuentran con vida a los dos excursionistas desaparecidos en Girona por el temporal

De tener la App My112, descargada y activada, el operador del 112 hubiera recibido por geolocalización las coordenadas del lugar donde se encuentran, en la pantalla de su pc. O haber enviado su ubicación (con un texto de socorro) por WhatsApp a algún contacto utilizando el clip, https://faq.whatsapp.com/es/android/23112542/?category=5245251 .



Además cuando se sale al campo es recomendable entrar en ajustes del movil y en redes seleccionar 2G, no dejarlo en automático ya que si la cobertura es escasa el teléfono está buscando y no se conecta, la red 2G es la que más cobertura tiene en zonas rurales.



También saber que si sales al campo-montaña, con un Walkie Talkie de tipo PMR (sin licencia) hay un canal que en general está reservado para llamada de emergencia a través de este tipo de emisora (PMR), ese canal es el 7 en subtono (CTCSS) 7, http://www.canal77pmr.com/ .



No utilices el canal 7-7 para hablar, tenlo en escucha por si alguien necesita ayuda.