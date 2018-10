Roger Federer y Novak Djokovic se desmarcan de la nueva Copa Davis que organiza Gerard Piqué

El suizo reconoce que es un formato "para las nuevas generaciones"

El serbio se desmarca directamente del torneo y apuesta por el Mundial

Foto: Reuters.

La próxima semana se presentará oficialmente la nueva Copa Davis en Madrid, ciudad que será sede del torneo en 2019 y 2020, pero ésta ya se ha llevado el primer jarro de agua fría. Roger Federer y Novak Djokovic, dos de los integrantes del 'Big Four' que ha dominado el tenis mundial en el siglo XXI, han cargado contra el nuevo formato desde el Masters 1.000 de Shanghái.

"No creo que sea una competición hecha para mí sino para las nuevas generaciones", son las palabras que Roger Federer ha dejado caer tras su victoria sobre Roberto Bautista. El, posiblemente, mejor jugador de la historia de este deporte ha reconocido que "tiene que dar una oportunidad al nuevo formato", pero espera que "tenga éxito y guste a los aficionados", aunque él duda que la juegue.

El suizo lleva varios años donde está mirando con lupa el calendario y priorizando torneos donde siempre se ha movido mejor, por ello admite que "no he hablado con Wawrinka" ni con su entrenador, ni sabe si jugará "la temporada de tierra". Jugar un torneo tan exigente como la nueva Copa Davis podría acarrear mucho desgaste físico para el de Basilea y de momento por su cabeza no pasa jugarla.

Unas palabras a las que se ha unido Novak Djokovic. El número tres del mundo y presidente del sindicato de jugadores de la ATP priorizará la Copa del Mundo que tendrá su primera edición en 2020.

"No sé todavía si la voy a jugar, es algo que tengo que hablar con mi equipo. Pero la fecha de la Copa Davis es muy mala para los grandes jugadores. Priorizaré la Copa del Mundo de la ATP. Yo creo que el Mundial debería ser un único gran torneo y no ir por separado pero todo indica que no va a ser así", admite el serbio tras pasar a cuartos de Shanghái y tener entre ceja y ceja el número uno.

La respuesta de la Copa Davis podría darse el próximo miércoles cuando Gerard Piqué y el presidente de la ITF presenten el torneo. De momento, sin dar su primer raquetazo, la competición ya se ha llevado el revés de dos de los mejores tenistas del mundo.