Rafa Nadal hace oficial su baja de las Finales ATP de Londres y concluye su temporada 2018

El español pasa por el quirófano para eliminar un cuerpo libe del tobillo

Foto: Reuters.

El tenista español Rafa Nadal ha anunciado a través de sus redes sociales que finaliza la temporada 2018, por lo que es baja de las Finales ATP de Londres donde podía recuperar el número uno del mundo que ha perdido esta semana ante Novak Djokovic.

"Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a Paris como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar", arranca el número dos del mundo su comunicado.

Además de renunciar al único torneo que le quedaba, el español también comunica sus dolencias y anuncia que será operado. "Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paris la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano este lunes. Es cierto que lo teníamos detectado desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas".

Un anuncio que Nadal finaliza agradeciendo el apoyo y su regreso para 2019 donde esperará volver a estar a tope y luchar de nuevo por todos los títulos. El exnúmero uno ha ganado esta temporada su undécimo Roland Garros además de los Masters 1000 de Toronto, Roma y Montecarlo.