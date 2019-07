¿Hacer largos en una piscina pequeña? Esta solución es brillante

Las piscinas domésticas normalmente no sirven para hacer largos

La solución de un usuario español se ha vuelto viral

Los usuarios de las redes sociales derrochan humor en las respuestas

Piscina. Imagen: Pixabay

Sumergirse en la piscina, si tienes la suerte de tener una en casa, es una de las mejores formas de evitar el calor insoportable del verano. Cualquier persona agradece un pequeño chapuzón en una de estas piscinas domésticas pero, la gran mayoría tienen el espacio suficiente como para jugar y disfrutar relajadamente dentro, pero no para hacerse unos largo. A no ser que emplees este truco que se ha hecho viral en las redes sociales.

Las piscinas domésticas suelen tener alrededor de 8 o 10 metros de longitud en su mayoría, cuando una piscina común suele tener 25 metros; 50 metro de largo si hablamos de una piscina olímpica. Por tanto, 10 metros de largo sirven para poco a la hora de hacer ejercicio o dar algunos largos. Son piscinas de ocio y disfrute, no se utilizan para nadar. La madre del usuario de Twitter Migue Kami se quejaba precisamente de esto: su piscina era demasiado pequeña para nadar.

Mi madre se estaba quejando de que nuestra piscina es muy pequeña para hacer largos y mi padre le ha puesto solución.

Motivo por el que el padre decisión crear una solución para que su esposa pudiera nada en la amplia -aunque pequeña- piscina familiar. "Mi madre se estaba quejando de que nuestra piscina es muy pequeña para hacer largos y mi padre le ha puesto solución. Me descojono", comentaba el usuario al mismo tiempo que compartía un pequeño vídeo. En el vídeo la madre aparece atada con una pequeña cuerda a la ventana de la casa, mientras nada al estilo crol sin moverse del sitio a causa del cordel.

El usuario de Sevilla ha conseguido que su tweet tenga en pocos días más de 16.000 retweets y más de 75.000 me gusta. Por supuesto, los comentarios originales de otros usuarios de la red social no se hicieron esperar. "Me gustaría saber cuál sería la solución de tu padre ante el calentamiento global", comentaba una usuaria de forma jocosa. "Hola. Soy arquitecto. Viendo la potencia de nado tu madre estoy sufriendo por los cimientos. Dile a tu padre que necesitáis unos contrafuertes en la fachada. Los puede fabricar extrayendo hierro de las espinacas", comentaba otro usuario.