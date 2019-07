No, Chernobyl ya no es el lugar más radiactivo de La Tierra

Estados Unidos ha realizado un total de 67 lanzamientos nucleares en el Pacífico Central

El índice de radiación supera con creces a los datos de Chernobyl

Traje nuclear. Imagen: iStock

A pesar de que a todos nos dejó mal cuerpo la serie de HBO, hay un lugar en el mundo bastante peor. Cuando se trata de accidentes nucleares, está claro que Chernobyl se lleva la palma. La ciudad ucraniana debe su fama al terrible accidente que provocó la muerte de cientos de personas y cuya noticia sacudió al mundo entero. Pese a todo, lo que sucedió en Chernobyl, la explosión de la central está considerada como accidente, aunque pueda entrar en juego la imprudencia de los trabajadores de la central. Sin embargo, hay hoy día un lugar en la Tierra con mayores índices de radiación, y han sido provocados deliveradamente por nosotros.

Hablamos del archipiélago que componen las Islas Marshall, en el Pacífico Central. Para entender por qué estas islas son uno de los lugares más peligrosos de la Tierra hay que remontarse a la Guerra Fría. Durante el conflicto con Rusia (concretamente entre los años 1946 y 1958), los Estados Unidos llevaron a cabo varias pruebas nucleares cerca de los arrecifes que componen las Islas Marshall. Las pruebas provocaron que estos arrecifes e islas sean más radioactivos que la propia Chernobyl.

Youtube Video

Estas detonaciones se realizaban con el objetivo de estudiar en mayor profundidad el impacto que podría tener una bomba atómica. El gobierno americano permitió un total de 67 lanzamientos nucleares en ese territorio, donde los científicos estudiaban qué impacto tendría sobre el ecosistema una catástrofe nuclear creada por una de sus bombas. La prueba nuclear más potente, conocida como "Castle Bravo", tenía un poder destructivo 1.000 veces superior al de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

El gobierno de EEUU desalojó a la población de las islas cercanas al arrecife, pero cuando terminó la guerra y quisieron volver, la contaminación era demasiado elevada. Esto nos lleva a la actualidad, donde la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publica una serie de artículos destapando la concentración de isótopos nucleares que todavía impiden la vida humana en las Islas Marshall. Un equipo de investigación, dirigido por Emlyn Hughes y Malvin Ruderman, ha presentado los datos al Centro de Estudios Nucleares de Columbia, y los números son muy preocupantes.

Los índices de radiación que se obtuvieron en Bikini (una de las islas más afectadas, y lugar donde se lanzó la bomba más potente) fueron de 648 milirems por año. Si no estáis puestos en física nuclear, cabe destacar que 100 milirems anuales fue la cifra máxima que fijó el gobierno americano al principio de las pruebas. Semejante cantidad de radiación ha provocado que las Islas Marshall sean completamente inhabitables para los humanos. Las plantas y animales también han sufrido las consecuencias del desastre, y se han adaptado como han podido a un ecosistema que tardará muchísimo tiempo en volver a ser como era.