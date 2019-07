Existe una razón por la cual los gatos aman las cajas

La seguridad es uno de los principales motivos por los que adoran las cajas

No todas las razas de gatos prefieren las cajas de cartón

Gato en una caja. Imagen: iStock

Da igual que hayas comprado un espectacular castillo para tu gato o hayas habilitado todo tipo de zonas y elementos por tu casa para que pueda jugar de manera infinita, tu adorable mascota seguirá prefiriendo esa fea caja que recientemente recibiste. Existe un motivo por el cual los gatos adoran con tanto fervor las cajas de cartón, independientemente de su aspecto.

Uno de los momentos más felices para tu gato no es sólo ese en el que le sirves su comida favorita o decides jugar con él, sino en el que llega un paquete a tu nombre y para su uso y disfrute viene envuelto en una gran caja de cartón. Más allá de que puedas pensar que tienen un gusto más que dudoso para elegir sus juguetes o zonas de descanso, ve haciéndote a la idea de que por muchos euros que te hayas gastado en esa preciosa cama para ellos hay un motivo por el cuál se decantarán antes por la caja de cartón.

Gato en el interior de una caja. Imagen: iStock

La seguridad. Ese es la principal excusa por la que tu entrañable gato prefiere una gran caja de cartón de Amazon a una cama valorada en 80 euros. Tal y como ha destacado Mark D. Freeman, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de Virginia, los gatos son tanto la comida como la presa, por lo que necesitan un lugar en el que puedan controlar las amenazas de los depredadores.

Es por ello que un caja de cartón pequeña o tamaño mediano será el lugar perfecto para ellos a la hora de ofrecer la máxima seguridad y poder así observar el mundo que les rodea. No obstante existen otros motivos que también suman puntos a estos felinos para usar las cajas como hogar. Gracias a ellas un gato puede reducir increíblemente su nivel de estrés, además de regular su temperatura, proporcionando el aislamiento que necesitan.

Si tras leer el motivo por el cual los gatos son tan acérrimos seguidores de las cajas vas a lanzarte a comprar un pack o sacar una del armario, presta un poco de atención antes. No a todos los gatos les gustan las cajas de cartón. Si tu pequeño felino tiene el pelo corto o una fisonomía delgada, no será extraño que lo encuentres en el interior de una caja. Por el contrario, no ocurrirá lo mismo en caso de que tu gato tenga el pelo largo. Este tipo de razas precisamente no son muy amantes de dichos objetos.