AI Portraits: convierte a los famosos en retratos del siglo XV

Nueva IA que transforma imágenes a partir de fotos reales

Transforma tus selfies en pinturas del siglo XV

Cuenta con una base de datos de más de 15.000 pinturas

Nueva herramienta de edición de imágenes automática que se hace viral, aunque esta quizás con más mérito, ya que no se trata de una app que todos podemos instalar en nuestros móviles. Se trata de una herramienta web que convierte el rostro de una persona en una especie de cuadro clásico del siglo XV.

Si crees que tu rostro es más mono que el de la propia Mona Lisa ahora podrás demostrarlo y compararte directamente con la famosa pintura de Leonardo da Vinci. Recientemente se ha viralizado en redes sociales la web AI Portraits Ars que, como su propio nombre indica, utiliza inteligencia artificial avanzada para modificar fotografías y convertirlas en pinturas clásicas. Funciona a la perfección con los selfies que tengas guardados, propios y de tus amigos.

Se trata de una herramienta muy pulida que identifica perfectamente los rostros y los convierte en cuadros similares a los del siglo XV, así que a los usuarios les ha caído en gracia y ya podemos ver a muchos famosos convertidos en pinturas. Las redes sociales se han llenado de imágenes de la web, con comparativas del antes y del después. Lo mejor es que la web no almacena datos y, los pocos que sí recoge, no serán usados para absolutamente ningún fin oculto. No como en el caso de otras apps de imágenes popularizadas hace poco tiempo.

Más de 45.000 pinturas como base

¿Cómo funciona esta IA que crea imágenes? Su secreto reside en su enorme base de datos, en donde tiene almacenadas más de 45.000 imágenes con pinturas y retratos clásicos. Obras de arte de innumerables y reconocidos artistas de la historia, como Rembrandt y Van Gogh. El modelo decide por sí mismo qué estilo usar para el retrato y el fondo, según toda la base de datos de pinturas que analiza.

Had a go with #AIportraits. All things being equal, I think I prefer Max Barsini's effort... ???? pic.twitter.com/domFbUwqGX — Lieutenant Columbo (@columbophile) July 23, 2019

Es más, la IA es capaz de reconocer ciertos elementos de tu selfi para decidir utilizar uno u otro estilo. Como curiosidad, la IA elimina muchos elementos de las sonrisas, ya que en esta época los cuadros no solían tener facciones divertidas en el rostro.