Frases de abuelos llenas de sabiduría que te devolverán a tu infancia

Las frases de las abuelas y abuelos quedan marcadas en nuestra memoria

Muchas de ellas están llenas de sabiduría y experiencia

Muchas otras son frases que añoramos de nuestra infancia

Nieta y abuela. Imagen: Pixabay

Los abuelos son unas de las personas más entrañables y sabias que pasan por nuestras vidas. Los consejos de abuelo y abuela se graban a fuego en el cerebro, y no hay nadie mejor que alguien que lo ha vivido todo para dar consejos sobre la propia vida. Luego, cuando nos faltan los abuelos nos quedan esas enseñanzas que nos acompañan toda la vida, y que muchas veces nos ayudan a definirnos como persona.

Sin embargo, además de las enseñanzas todo abuelo/a viene con un repertorio de frases típicas. Son frases que seguramente habrás oído una y otra vez en boca de tus abuelos, y por eso son tan especiales. Recopilamos alguna de las frases más legendarias de nuestros mayores, no olvidéis darles una alegría y visitarlos este verano.

"A tu edad íbamos al cine con 5 pesetas y todavía nos sobraba".

"Lo de antes sí que era música, los jóvenes sólo escucháis ruido".

"Más sabe el diablo por viejo que por diablo".

"Cuando yo era joven jugábamos todos los hermanos con un palo y un aro".

"Deja la maquinita que se te va a freír el cerebro".

"Ponte algo que dan fresco".

"Ay Dios mío, si estás en los huesos, no me comes nada".

"Toma anda (entrega dinero de forma clandestina), que no te lo vea tu madre".

"A dónde irás con esos pantalones todos rotos ".

"Antes todo esto era campo".

*En la cena de navidad* "Yo, si no me muero, para el año quiero veros igual de bien".

"Tengo el nieto/a más guapo de mundo".

"¿¡QUÉ!?" (La sordera es algo habitual, afrontémoslo).

"Anda con cuidado que vas a caer".

"Que Dios nos pille confesados".

"Nunca pasa nada ¡hasta que pasa!".

"Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo".

"Pero qué apartas del plato, ¡si eso es lo más rico!".