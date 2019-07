Balancines en el muro de Trump: niños de EEUU y México juegan por la integración

El presidente Donald Trump no se caracteriza por su comprensión hacia las personas que llegan a EEUU escapando de la pobreza o la criminalidad en su país de origen y, de hecho, uno de sus grandes proyectos es la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Desde hace meses la frontera entre estos dos países se ha visto separada por un muro de bolardos de acero de nueve metros de altura. Incluso recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado a desviar 2.500 millones de dólares del Departamento de Defensa para la lucha contra el narcotráfico para construir otros 160 kilómetros de muro en la frontera.

Pero por suerte no todos los estadounidenses piensan como su presidente y recientemente se han hecho virales, por medio de diferentes redes sociales, imágenes y vídeos de uno de los mejores ejemplos de integración y comprensión entre ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Niños y niñas de estos dos países jugando juntos gracias, de forma completamente inesperada, al muro de Trump. Es una de las fronteras más vigiladas del mundo pero son los propios niños los que han conseguido romper las barreras de la incomprensión.

Con la complicidad de algunos adultos de México y Estados Unidos han aparecido colocados sobre el muro unos balancines infantiles pintados de color rosa. Niños y adultos de ambos lados de la frontera acudieron para jugar y disfrutar juntos, desafiando las estrictas leyes. Estos han sido colocados entre la ciudad texana El Paso y Ciudad Juárez de México, pero seguro que no tardaremos en ver este tipo de iniciativas en más puntos del polémico muro.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ?

?

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

???????? ?? ???????? pic.twitter.com/vSpfxhtvkX