Esta foto está en blanco y negro pero tu la ves en color por un efecto óptico

Los efectos ópticos suelen triunfar en redes sociales como Twitter por varios motivos: primero es un contenido muy visual y fáciles de comprender. Segundo, son contenidos fácilmente virales por causar sensaciones extrañas en las personas, y este es el caso de uno de los últimos efectos ópticos que nos llegan por medio de Twitter. ¿Cómo es posible ver color en una imagen que está en blanco y negro?

El artista Øyvind Kolås ha compartido en redes sociales varias imágenes haciendo uso de una técnica o efecto óptico que engaña los ojos y las mentes de los usuarios. Se trata de un experimento visual al que ha bautizado como "ilusión de la cuadrícula de asimilación de color", compuesta por dos capas diferentes. Lo más interesante es que provoca que el usuario vea una imagen en color cuando, en realidad, está en escala de grises.

El efecto se compone de una imagen en escala de gris de fondo -si te fijas bien verás que realmente no tiene color-. Por encima el artista coloca una cuadrícula de color saturada, cambiando los colores de la cuadrícula dependiendo de la zona en la que esté superpuesta. Por ejemplo, en las caras pone rojo y en la ropa colores como el amarillo, el azul o el verde. Nuestro cerebro hace una especie de difuminación al ver las dos imágenes superpuestas, creando color en las zonas que se encuentran entre la cuadrícula y en realidad son grises.

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.



What you "see" is what your ???? predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw