Padres irresponsables que convierten a sus hijos en un problema de todos

Las irresponsabilidad de los padres llega en ocasiones a cotas inimaginables

Muchas personas han querido reflejar esa irresponsabilidad con fotografías que recogen el momento

Madre irresponsable. Imagen: iStock

Ser padres es una gran responsibilidad, posiblemente la mayor una vez llegada a la edad adulta. Si tienes dudas como padre o madre sobre si estás haciendo, o no, lo correcto con tus pequeños cuando sales de casa, seguramente estas fotos te saquen de dudas. Situaciones que no pocos tratarían de grotescas, pasando por totalmente injustificadas y que entenderán tanto los que son padres como los que no.

Ver a un pequeño llorar de rabia ante la pasividad de su padre seguramente ha despertado más de un debate sobre si éste está haciendo lo correcto. Pero, ¿cómo reaccionarías si cenando tranquilamente en un restaurante te encontraras con una madre que cambia el pañal a su hijo a escasos centímetros de tu plato? ¿O si por el contrario te encuentras que unos padres dejan alegremente que sus hijos jueguen en una tienda sin estar pendientes de sus pequeños, pero sí de los móviles?

Se trata de situaciones más comunes de lo que puedan parecer y que para no pocas personas han pasado desapercibidas. A través del objetivo de su cámara han quedado retratadas para la posteridad como un fiel reflejo de padres irresponsables que convierten a sus hijos en un serio problema para todos. Ejemplos reales, todos ellos, de lo que no debería ocurrir a nada que los padres en cuestión cuenten con un mínimo de educación y dicho sea de paso, también cuidado por su hijo.

Veteranos de guerra observan como los padres permiten que sus hijos jueguen en una estatua en honor a las mujeres de Vietnam

Unos niños han destrozado el pasillo de juguetes en una tienda

Una madre cambia el pañal a su hijo en pleno restaurante

Permitir que tu hijo vea una película con el volumen al máximo en un restaurante

Dejar unos pañales usados en el interior de una bota en una tienda

Madres despreocupadas mirando el móvil mientras sus hijos están en una tienda

Un niño se sube al asiento en un avión bajo la total ignorancia de sus padres

Dos niños destrozan los carteles de IKEA