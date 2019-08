Estos trucos de belleza existen desde siempre (pero siguen siendo igual de efectivos)

Algunos trucos se remontan nada más y nada menos que al Antiguo Egipto

Los baños de leche y miel, por ejemplo, se utilizan para lograr una piel tersa

Mujer hablando. Imagen: iStock

Todos hemos visto a través de las redes sociales trucos para el día a día. Sencillos y con ingredientes comunes que utilizamos a diario, tips que no tardan en viralizarse gracias a su originalidad y por supuesto utilidad, algo indispensable cuando se trata de consejos de belleza. Pero, ¿sabías que la gran mayoría de los trucos de belleza son más antiguos de lo que puedas pensar?

No está de más que amplies tus conocimientos en consejos de belleza con esos vídeos de Facebook o Twitter, pero hay maneras igual de eficaces o más para, por ejemplo, lograr una piel mucho más tersa. Leche y miel, dos de los ingredientes que no suelen faltar en cualquier hogar que se precie, ¿verdad? Si alguna vez has deseado tener una piel digna de la mismísima Cleopatra, estos dos elementos junto al aceite de oliva serán ideales para lograrlo. Y es que la gobernante de Egipto se caracterizó por tener una piel tersa, digna de los dioses, gracias a sus famosos baños de miel y leche.

Los cocodrilos, esos imponentes animales que bien podrían ser reductos de lo que en su día fueron dinosaurios y cuyo estiércol es perfecto para los tratamientos faciales. Sí, acabas de leer bien. Ya en la Antigua Grecia se convirtieron en uno de los métodos de moda entre los trucos de belleza, tanto para la piel como el cuerpo.

Seguramente hayas escuchado en innumerables ocasiones las propiedades del agua de rosas, todo un clásico del cuidado personal pero cuyo origen se remonta al Antiguo Egipto. Si bien la leche y miel, ya mencionados líneas atrás, fueron empleados por las mismísima Cleopatra para lograr una piel tersa, el agua de rosas es lo que estás buscando como limpiador facial y eliminar todos esos contaminantes corporales.

Por último y no menos importante y con seguridad uno de los trucos que hayas escuchado miles de veces, los huevos. Con ellos se pueden preparar riquísimos postres, elaborar las mejores tortillas pero también ser de utilidad para el cuidado de la piel tanto de cara como el cuello debido a sus proteínas.