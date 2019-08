La hermana de una influencer desvela el postureo de sus publicaciones

El fenómeno de las y los influencer está hoy más de moda que nunca. Estas personas reconocidas en todos los ámbitos, aunque especialmente en todo lo que tenga que ver con Internet, mueven masas de fans en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch y muchos otras plataformas pueden generar un influencer, que en muchas ocasiones son contratados por las compañías para promocionar diferentes productos: desde ropa hasta útiles informáticos o videojuegos.

Existe un cierto postureo a la hora de intentar alcanzar las metas como influencer y, en muchos casos -no en todos- lo que vemos en una imagen no se corresponde con la realidad. Los y las influencer tienden a exagerar las cosas o a aparentar ser lo que en realidad no son, siendo su perfil una máscara que oculta la verdadera persona, su vida, sus relaciones o su nivel económico, entre muchos otros secretos que las redes sociales ayudan a mantener oculto.

Por ello seguir a un o una influencer no siempre es seguir a una persona real, en muchas ocasiones, estás siguiendo una marca, un espejismo de lo que ellos realmente son. Muchos logran mantener esta vida paralela con éxito y convertirse en influencers reconocidos, pero la cosa se complica mucho cuando tienes una hermana que se dedica a destapar todos los "postureos" que realizas en redes sociales... Casey Sosnowski vive en Florida y su meta es convertirse en una influencer de éxito, sin embargo, se ha topado con su hermana.

My sister said she was going hiking.....this is our backyard. pic.twitter.com/LDGhAHNSSp