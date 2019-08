¿Qué tipo de comida rápida es menos perjudicial para tu salud?

Yo sería capaz de comerme toda la comida basura de todos los MacDonalds del mundo.



Me encantan las hamburguesas grasientas. Si no fueran perjudiciales para la salud, yo acabaría con todas las hamburguesas grasientas de todo el planeta Tierra.



Si la comida basura fuera 100 % saludable, me la comería toda y dejaría al resto de la población mundial en la más absoluta hambruna.



Soy muy glotón. Como frutas y verduras porque dicen que es lo que hay que comer. Pero, aunque me coma 50 kilos de manzanas, sigo teniendo hambre.



Lo que realmente me calma el hambre es la bollería industrial. Hace unos años que dejé de comer bollería industrial. Con la tontería esa de que es malo comer dulces con azúcar y aceite de palma. Pero, ¿a quién no le apetece zamparse infinitas toneladas de Donnnetttes nevados y rayados? Yo me alimentaría únicamente de Donnnetttes, ya que están buenísimos.