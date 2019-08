¿Cuánto vale un volcán? Este situado en Inglaterra tiene precio y está a la venta

Si te sobran unos cuantos miles de euros y no tienes interés en comprar unos cuantos deportivos, esa espectacular casa en la playa o viajar durante meses, tenemos la idea definitiva y más atrevida que estabas buscando. ¿Qué te parece si te gastas el dinero en comprar un volcán? Sí, has leído bien.

Los multimillonarios tienden a adquirir las casas más lujosas y vehículos más exclusivos del mercado. En algunos casos son propietarios de nada más y nada menos que de hasta islas privadas. Pero, ¿cuántos conoces que tengan su propio volcán? Posbury Clump es un espectacular volcán con 250 millones de años a sus espaldas y que está a la venta en Devon, Inglaterra.

In the grounds of Posbury Convent near Crediton assisting Trustees with the future. Posbury Clump UK's last extinct volcano! pic.twitter.com/M94zpZinB4