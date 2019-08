Cañón de peces: ¿Cómo funciona el invento que ha conquistado Internet?

En los últimos días se ha hecho viral un curioso vídeo en las redes sociales que parecen mostrar un auténtico cañón de pescados en el que salmones recorren decenas de metros siendo absorbidos por un tubo, para luego salir disparados al agua. Por supuesto, tal invento en vídeo no podía librarse de decenas de adaptaciones de los usuarios, que realizan sus versiones cómicas cambiando el sonido original.

Lo cierto es que este meme tan raro tiene una base original, el cañón de salmones existe de verdad, y al más puro estilo de Futurama transporta animales en tubos de decenas de metros -peces vivos, hay que aclararlo-. Lo cierto es que se trata de un invento real de una empresa llamada Whooshh Innovations, situada en Seattle. "Revolucionamos el mundo del traspaso de peces con soluciones que permiten el paso selectivo de peces, aceleran la recuperación, restauran el hábitat natural y limitan el CO2".

