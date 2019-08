Títulos originales de películas y sus curiosas adaptaciones al español

Algunos títulos han sufrido un incomprensible cambio al castellano

A simple vista parece que el film es completamente diferente al original

Cara de sorpresa. Imagen: iStock

Si pensabas que en el cine lo peor que te podía pasar era un mal doblaje a nuestro idioma o que la película llegara censurada, añade una opción más a la lista: títulos completamente alterados con respecto a la versión original. En España los hemos sufrido infinidad de veces, dejando además esa sensación de no saber a qué nos vamos a enfrentar.

'The Blues Brothers', una película clásica donde las haya y cuyo nombre en inglés es más que fácilmente identificable, ¿verdad? Pero, ¿sabías que la cinta llegó a nuestro país bajo el título 'Granujas a todo ritmo'? No ha sido la única, ni mucho menos. Sin ir más lejos la Oscarizada 'Sonrisas y Lágrimas' - emblemático film donde los haya - cuenta con un nombre original con mucha más fuerza, 'The Sound of Music'.

A continuación podrás encontrar algunas de las obras del séptimo arte que, curiosamente, han sufrido un incomprensible cambio de título. Si bien puede parecer un detalle sin importancia, muchos de esos títulos han hecho que no pocas cintas transmitan la sensación de encontrarnos ante un género completamente diferente al que estábamos buscando.