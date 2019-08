De la consola a la nevera, una joven tira de ingenio para tuitear estando castigada

Con sus estrategias para sobrellevar un castigo sin móvil, esta joven se ha convertido en un verdadero fenómeno viral. Las redes sociales son el escaparate de uno mismo, y cuando estamos metidos en la mecánica es difícil parar. En los jóvenes sobre todo siempre se habla de una adicción a las redes sociales y a internet, y por eso, los castigos sin teléfono móvil son una medida correctiva cada vez más habitual. Sin embargo, hay quien es capaz de todo con tal de twitear a sus seguidores.

Es el caso de Dorothy (thankunext327), una joven que ha hecho lo impensable para usar Twitter aún cuando su madre la había castigado sin móvil. Lo primero a lo que recurrió la joven fue a Nintendo 3DS, que fue desde donde advirtió a sus seguidores del castigo con el siguiente mensaje: 'Os echaré mucho de menos. Mi madre tiene mi teléfono. Estoy llorando. Adiós'.

#FreeDorothy is trending after an Arianator named Dorothy's mother took her phone away and Dorothy made two attempts to come back on Twitter using her Nintendo 3DS and Wii-U. pic.twitter.com/TEmZSU8Buw — Pop Crave (@chromaticloud) 6 de agosto de 2019

Dorothy continuó twiteando en secreto desde Nintendo 3DS, con la esperanza de que su madre no descubriese su nueva vía de acceso a las redes sociales. Sin embargo, la madre se percató, y no perdió la ocasión de twittear un mensaje dejando claro a sus seguidores que la consola había sido confiscada: 'He visto que Dorothy ha estado usando Twitter desde su Nintendo. Esta cuenta será cerrada ahora'. Sin embargo la aventura no termina aquí.

I seen that Dorothy has been using twitter on her Nintendo. This account will be shut down now. pic.twitter.com/L4JqNYhUHe — dorothy (@thankunext327) 5 de agosto de 2019

Dorothy usó otra de sus consolas de Nintendo, la WiiU, para volver a ponerse en contacto con sus seguidores: 'Hola, mi madre ha cogido mi teléfono y Nintendo 3DS, así que no tengo otra elección que usar mi WiiU. Gracias a todos por el apoyo y amor. Responderé a los mensajes y os seguiré cuando tenga una conexión más estable a Twitter. Adiós'.

Sin embargo, la madre volvió a darse cuenta y le confiscó la consola de nuevo, dejando a la chiquilla sin ningún aparato electrónico al alcance. Pese a todo, Dorothy sorprendió a Twitter cuando publicó el siguiente mensaje: 'No se si se va a publicar el tweet, pero estoy escribiendo desde el frigorífico después de que mi madre confiscara todos mis aparatos electrónicos de nuevo'.

Fue ahí cuando Dorothy se hizo increíblemente viral. Su particular historia llegó a las televisiones nacionales e incluso la cuenta de Twitter oficial de la red social respondía al trending con un #FreeDorothy. Desconocemos cuál ha sido el desenlace de la historia, pero desde luego la madre de Dorothy lo va a tener complicado si quiere confiscarle el frigorífico.