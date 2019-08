Chistes de matemáticos (para parecer más inteligentes de lo que somos)

Las matemáticas es, para muchos, la asignatura más complicada

Con estos chistes podrás sacar una sonrisa a más de un matemático

Gente riéndose. Imagen: iStock

A todos, en mayor o menor medida, se nos han atragantado alguna vez las matemáticas. Y es que hablamos de una de las asignaturas más complejas del temario durante la etapa escolar y que gana en complejidad a medida que avanzamos académicamente. Si eres de los que nunca se le han dado bien los números pero quieres 'presumir' de tener ciertos conocimientos, muy atentos a los siguientes chistes.

No hay nada como contar un chiste y que éste sea lo más inteligente posible. No hablamos de un chiste con doble sentido, sino más bien centrados en el tema que nos atañe: las matemáticas. Esta claro que los números y complejas fórmulas no son un tema de conversación habitual cuando quedamos con amigos, pero nunca se sabe cuál será el momento en el que puede surgir un debate sobre las matemáticas.

Para romper el hielo, nada mejor que recurrir a un buen chiste. Eso sí, no nos hacemos responsables de que luego tengas que dar explicaciones sobre los mismos.

Matemáticas y tabaco

El 20 por ciento de las personas muere a causa del tabaco. Por lo tanto, el 80 por ciento de las personas muere por no fumar. Queda por lo tanto demostrado que no fumar es peor que fumar.

La distancia correcta entre Nueva York y Philadelphia

¿A qué distancia esta Nueva York de Philadelphia ?

Unas 120 millas.

¿Y a qué distancia esta Philadelphia de Nueva York ?

¡Pues lo mismo, 120 millas!

No necesariamente.

Por ejemplo, de Navidad al Año Nuevo hay 7 días, pero del Año Nuevo a la Navidad hay casi un año.

La conferencia de matemáticas

En mitad de una conferencia de matemáticas, un asistente levanta la mano y dice: 'Tengo un contraejemplo para ese teorema'. A lo que el conferenciante responde: 'No importa, yo tengo dos pruebas.'

El lado positivo de las cosas

En un examen oral, un profesor pregunta: '¿Por qué tomas el valor absoluto de esa exponencial?'. El estudiante se da cuenta de su error, e intenta 'arreglarlo': 'Para que sea más positivo todavía'.

Si tu casa ardiera, ¿qué harías?

Le preguntan a un matemático: 'Tú qué harías si vieras una casa ardiendo y justo enfrente una manguera sin conectar a una boca de riegos?'. El matemático responde: 'La conectaría, obviamente'.

Vuelven a preguntarle: '¿Y si la casa no estuviese ardiendo, pero la manguera estuviese conectada?'. A lo que el matemático respondió: 'Quemaría la casa, desconectar la manguera y luego usaria el metodo anterior.'

Los sandwiches más baratos

Un día le preguntaron a un vendedor que cómo podía vender tan baratos sus sandwiches de conejo, a lo que respondió: 'Bueno, tengo que admitir que hay un poco de carne de caballo. Pero la mezcla es sólo al 50%; uso el mismo número de conejos que de caballos'.