¿Por qué se tarda tanto en llegar a Canarias? Twitter tiene la respuesta

Las originales respuestas de los usuarios han hecho del hilo uno de los más divertidos

La Diputada del Parlamento de Canarias ha sido la única en dar una respuesta seria

Una vez más los usuarios de la red social del pajarito azul se han lanzado al rescate de aquellas preguntas que no todos son capaces de responder. En esta ocasión una de las incógnitas que más de uno se habrá hecho si ha viajado tanto a Canarias como a Mallorca.

Y es que el perfil de Twitter @TeLeoDelReves preguntaba: 'No entiendo que un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde 45 minutos y a Canarias 2 horas si están a la misma distancia. ¿Alguien me lo explica?'. Aunque pueda parecer un misterio sin importancia, no han sido pocos los usuarios que se han lanzado en responder y exponer también sus dudas, a la par que casos personales.

No entiendo que un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde 45 min y a Canarias 2 horas si están a la misma distancia. ¿Alguien me lo explica? pic.twitter.com/PHbyksvQZY — ??? m???n? ??? ??v??? (@TeLeoDelReves) August 20, 2019

Con más de 7.000 RTs y rozando los 20.000 FAVs, el tweet no ha tardado en hacerse viral, pero, ¿por qué? Para mostrar su indignación, la autora del tweet defencía su postura de que Canarias y Mallorca se encuentran a la misma distancia adjutando una imagen. Las ocurrentes respuestas de los usuarios al mensaje no tardaron en llegar, haciéndolo uno de los hilos más divertidos de lo que llevamos de verano.

Inexplicable , porque encima a Canarias es cuesta abajo. — Doc HOLLYDAY (@DocHollyday3) August 20, 2019

El de Canarias pasa por Andalucía y le obligamos a echar una siesta — MuyPunk (@MuyPunk) August 20, 2019

Va parando en los pueblos. — melani (@melarefanfinfl4) August 20, 2019

Desde 'tienen que pedir permiso para entrar en el cuadrado, y no lo dan de inmediato', pasando por 'el de Canarias pasa por Andalucía y le obligamos a echar una siesta'; son sólo algunas de las originales y divertidas respuestas que los usuarios de Twitter han lanzado a la pregunta de @TeLeoDelReves. Eso sí, también hay quienes han querido dar la resolución real al misterio. Este ha sido el caso de Cristina Valido, Diputada del Parlamento de Canarias. Ella ha sido la encargada de, esta vez sí, demostrar que Canarias está mucho más lejos que Mallorca, sino también de otras Comunidades españolas.