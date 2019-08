Sapos y otros animales vivos en ensaladas, ¿por qué es cada vez más corriente?

Los casos de animales en ensaladas se han disparado desde 2003

Algunas personas reportan haber encontrado desde ratones hasta murciélagos

Rana. Imagen: iStock

Las ensaladas es uno de los platos que debemos incorporar en nuestras dietas durante todo el año. Disponibles tanto en supermercados como fruterías, ¿te imaginas que al preparar la lechuga o cualquier otro ingrediente encuentras una serpiente o incluso un sapo?

Tal y como ha demostrado un estudio de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, no han sido pocos los casos que se han dado de personas que confirman haber encontrado animales en sus ensaladas. Y no, no hablamos de los clásicos 'bichitos' o pequeños insectos, sino de serpientes, ratones, pájaros, lagartos e incluso murciélagos.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog ???? @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9 — Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019

Los casos documentados datan desde 2003 hasta la actualidad y no han hecho más que ir en aumento. Aunque el estudio no da una respuesta concisa al caso, no dudan en teorizar al menos hipótesis para este tipo de situaciones. La primera de ellas estaría vinculada directamente con la recogida a mano de las ensaladas, lo que permitiría que muchos de estos animales acabaran en las bolsas, no pasando así por el filtro de las máquinas.

Por otra parte, los investigadores del estudio no descartan que se trate de algún tipo de movimiento intencionado contra la calidad de los alimentos por parte de varias empresas. En caso de ser así, hablaríamos de una medida de muy mal gusto. Además de suponer graves consecuencias económicas para la propia compañía, no percatarse de este tipo de animales en las ensaladas y en el peor de los casos ser consumidas, podría ocasionar graves problemas de salud para las personas.