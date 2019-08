¿Cuervo o conejo? Tendrás que verlo varias veces para salir de dudas

En EcoDiario somos fans declarados de las ilusiones ópticas. Durante los últimos días ha surgido en Twitter un vídeo en el que, a priori, lo que parece un conejo podría tratarse en realidad de un cuervo. ¿O viceversa? La división de opiniones está servida y la red social no se ha librado de todo tipo de comentarios entre usuarios.

Todo comienza cuando la cuenta @dsquintana publica un vídeo titulado 'los conejos adoran que les rasques la nariz'. Nada fuera de lo normal hasta aquí. Hasta que @prime_bee fue el usuario encargado de abrir la lata. '¿Estoy drogado? Veo un cuervo.' Es a partir de este momento cuando el vídeo comienza a hacerse viral, disparando así los comentarios entre la popular red social.

Am I on drugs? I see a bird https://t.co/uiKGJquKvw