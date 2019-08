Comparten fotos apocalípticas de Sao Paulo por culpa de los incendios del Amazonas

La deforestación del Amazonas es una de las luchas diarias de los ecologistas en Brasil y en las últimas semanas ha sido actualidad por la gran cantidad de incendios que están sufriendo diferentes zonas de esta gran extensión natural, denominada como uno de los pulmones del planeta. La lucha entre ecologistas y empresas que pretenden vender la madera y trabajar las tierras ha sido siempre dura, con acusaciones por ambas partes.

Jair Bolsonaro en las últimas horas ha asegurado que las ONG pueden estar detrás de ese desastre ambiental, aunque el gobierno también achaca que los más de 1000 focos activos en la actualidad pueden deberse a la gran sequía que experimentan algunas zonas. Sin embargo, las ONG señalan a las empresas que pretenden explotar las tierras que quedan arrasadas por los incendios, las cuales podrían gozar de una cierta permisividad por parte del gobierno brasileño con Bolsonaro a la cabeza.

Lo cierto es que gran parte de la Amazonia brasileña arde y en los últimos meses se han quemado miles de hectáreas. La preocupación por el bienestar de este paraíso natural, en donde existen cientos de ecosistemas y en donde viven muchas tribus indígenas -algunas de las cuales no han tenido contacto con el exterior-, ha sido máxima en todo el mundo. Políticos de muchos países han ofrecido ayuda a Bolsonaro -quien ya ha movilizado al ejército tras las presiones- e incluso ha sido tema a tratar en el último G7.

Las redes sociales no sólo se han llenado con mensajes de apoyo y de indignación ante la ola de incendios en el Amazonas y en Brasil que ya sobrepasan el 83% con respecto al mismo período de 2018, también con imágenes escalofriantes y con un cierto aire apocalíptico de ciudades como Sao Paulo. La principal ciudad de la región Metropolitana de Sao Paulo, con más de 12.000.000 de habitantes, se despertó el pasado lunes con una oscuridad innata para las horas.

Se trataba de una oscuridad artificial, creada por las partículas de humo que no dejaban pasar los rayos del sol. Eran grandes nubes de humo procedentes de los incendios forestales del Amazonas, que llegaban lentamente y con aspecto siniestro a la ciudad más poblada del país. Las redes sociales se han llenado de fotografías y vídeos de la ciudad a oscuras, que muchos comparaban con escenarios de ciencia ficción como Gothan de Batman.

Good morning. Perhaps, you wanna know what the apocalypse is gonna look like? This was São Paulo, yesterday at 3pm #PrayforAmazonia pic.twitter.com/8uvSlZe1mO