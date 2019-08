¿Para qué sirve realmente la campanilla que tienes en la garganta?

La campanilla impediría que los alimentos pasaran a la faringe

Hay quienes opinan que realmente la función de la campanilla ha quedado en desuso

Campanilla. Imagen: iStock

La campanilla es sin lugar a dudas uno de los músculos que más desapercibido pasa. Ubicado a la altura de la raíz de la lengua y más concretamente en el paladar blando, su peculiar forma lo hacen uno de los músculos más característicos de nuestro cuerpo, también denominado úvula. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es realmente su función?

Cabe destacar que el lugar de la campanilla es cuanto menos peculiar, más aún su forma y que deriva en el nombre con el que todos conocemos a día de hoy el músculo. La ciencia todavía no se ha puesto de acuerdo en torno a la función real de la campanilla, pero sí que podemos asegurar que su rol pasa por acciones como hablar o incluso respirar.

Por ejemplo, ciertos idiomas dependen casi por completo de la campanilla. Y es que el proceso del habla es complejo, más en unas lenguas que en otras, de ahí que el no contar con este músculo podría elevar considerablemente la capacidad para articular ciertas palabras. Por otra parte, y tal vez esta será la teoría que gana más adeptos de cara a interpretar la verdadera función de la campanilla, su posición estratégica la convierte en la protección para el aparato respiratorio. Acciones como comer o beber hacen que la úvula impida el paso de los alimentos o líquidos de la cavidad bucal a la faringe.

Por supuesto, no faltan los que opinan que la campanilla realmente no tiene una función. Se trataría simplemente de un músculo que ha quedado en desuso, al igual que otros, siendo hace miles de años cuando realmente encontraría una utilidad. Tal y como mencionábamos líneas atrás, la ciencia no se ha pronunciado de manera oficial para encontrar ese uso definitivo y justificado de la campanilla, por lo que cualquiera de los ejemplos expuestos con anterioridad no dejan de ser meras teorías.