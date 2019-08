¿Tampones de lima o de limón? La surrealista conversación de una pareja se hace viral

Conversación viral de una pareja a causa de unos tampones

El hombre desconocía que existen varios tipos de tampones

Las mujeres piden que sus parejas se informen un poco más

Facepalm de una mujer. Imagen: iStock

A menudo se critica a los hombres por interesarse poco sobre ciertos temas femeninos y las redes sociales muchas veces han demostrado que, al menos un porcentaje de ellos, sí deben prestar más atención a ciertas situaciones comunes para las mujeres. Una de las últimas pruebas que se ha hecho viral es la conversación entre un joven y su novia, en relación a la compra de unos tampones.

Y es que la educación de los hombres con los asuntos biológicos de las mujeres no siempre es la deseada, al menos no para esta tuitera que hace pocos días compartía una conversación surrealista con su pareja en un servicio de chat. Aprovechando que se encontraba en el supermercado la mujer llamada en Twitter @broganpaget le pidió a su novio que le comprase unos tampones. La respuesta del novio no podía ser más extraña.

Si bien el joven intentó complacer a su novia, envió una fotografía en donde aparecen dos cajas diferentes de tampones de colores amarillos y verdes, preguntando si prefería los tampones de limón o de lima, como si fueran los sabores de dos helados de hielo. La surrealista conversación fue subida a Twitter con el mensaje "cuando le pides a tu novio que te compre tampones".

when u ask ur boyfriend to buy u tampons pic.twitter.com/FmcKUGGkrG — Brogan (@broganpaget) August 25, 2019

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar, siendo muchas las mujeres que aseguraban que sus parejas eran muy similares y no tenían mucha idea de temas relacionados con la biología femenina, como funciona el cuerpo de sus parejas y los productos para cuidarlo. Es más, muchos hombres también reaccionaron al no saber que existen varios tipos de tampones diferentes, tamaños, etc.

Algunas tuiteras decidieron explicarles que la diferencia es el tamaño y que sirven para diferentes flujos en la menstruación, así que al menos este mensaje en redes sociales ha servido para enseñar algo más a muchos hombres, si bien desconocemos cómo le sentó al protagonista del mensaje que su "despiste" fuese público.