'Puntos rubí': ¿son peligrosas estas pecas rojas que salen a veces en la piel?

La aparición de este tipo de lunares rojos está relacionados con nuestros padres

Aunque no suponen ningún peligro, hay que prestar atención a su tamaño y bordes

Lunares rojos. Imagen: iStock

Lunares, espinillas y otros 'puntos' son muy frecuentes de aparecer en nuestra piel, pero también lo denominados puntos rubí. Lunares en color rojo que a más de uno han despertado la curiosidad sobre si se trata de un punto más en nuestra piel o por el contrario el primer indicio de algo más peligroso.

Lo primero y lo más importante es destacar que estos puntos rojos no suponen ningún riesgo para nuestro cuerpo o salud. Dicho esto, los expertos suelen recomendar seguir de cerca su posible evolución. Ésta se traduce en un posible aumento de tamaño o pequeñas alteraciones en los bordes de los lunares. No obstante y como decíamos líneas atrás, no tienen ningún riesgo para la salud.

Despejadas las dudas, ¿a qué se debe la aparición de los puntos rubí? Hablamos de una patología cuyo nombre científico es angioma capilar adquirido. Y es que tal y como indica el nombre, se trata de diminutas dilataciones capilares hereditarias de nuestros padres y madres. Si ambos también cuentan con estos puntos rubí, no sería extraño que aparezcan en el cuerpo de sus hijos, especialmente al alcanzar la cuarentena.

Dicho lo cual, no hablamos en absoluto de un síntoma relacionado con los lunares, siendo éstos la principal preocupación. Mientras que los lunares son una parte más de nuestro cuerpo, en caso de notar ciertos cambios en los mismos - o la aparición de otros nuevos - atender a su color, tamaño y asimetría serán los factores que nos indiquen si debemos de acudir a un especialista.