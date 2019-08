¿Conoces el truco ancestral de los samuráis para ir al baño sin problemas?

Mientras que la mayor parte de personas no suelen tener problemas para ir al baño, especialmente si llevan una alimentación equilibrada y gozan de buena salud, ciertamente otros pueden tener problemas puntuales o habituales para hacer de vientre. En estos momentos solemos aprovecharnos de ciertos productos de la farmacia para facilitar el tránsito, pero la solución puede ser mucho más sencilla y natural de lo que piensas sin la necesidad de utilizar ningún producto de laboratorio.

Y es que estos problemas para hacer caca no son algo que sólo experimenta la sociedad actual y, en el pasado, también podían tener problemas para ir al baño. Hace cientos o miles de años las personas se las arreglaban de otras formas, incluyendo los temibles samuráis, que forman parte de algunos de los guerreros más letales de la historia. Estos especialistas en la batalla usaban técnicas para ir al baño más rápido y eficientemente, con el objetivo de no ser sorprendidos en una situación vulnerable.

Cuando iban al baño, los samuráis dejaban una pierna completamente libre del pantalón o armadura, con el objetivo de tener la mayor movilidad posible si tenían que levantarse y defenderse ante un ataque. Por otra parte, una sencilla posición les permitía hacer mejor y más rápido de vientre, reduciendo el tiempo necesario para estar en el baño. La pierna que tenían completamente libre la levantaban y la apoyaban sobre la otra pierna, formando un ángulo recto.

Coffee & Poop! ???? one of those few subjects we talk about, but Art of Manliness had this great article a few years ago about pooping like a samurai. I'm a diy #squattypotty type guy myself. I'll have to try this method. pic.twitter.com/iCuKBV2Dpp