El rombo en movimiento: esta ilusión óptica tiene fácil explicación

Las redes sociales han puesto de moda una nueva ilusión óptica. Y es que no es extraño encontrar a menudo un nuevo desafío que ponga a prueba nuestros ojos y capacidad para engañar al cerebro. Y sino que se lo digan a Arthur Saphiro, el último usuario en sorprender a Twitter con una de las ilusiones ópticas más alucinantes de los últimos meses.

¿Está el rombo en movimiento o por el contrario está completamente quieto? Esa es justamente la pregunta que se han hecho miles de personas a través de Twitter. La clave de cualquier ilusión es engañar a nuestro cerebro, de eso no cabe duda. Pero las que logran superar la barrera de lo hipnótico son aquellos que, además, muestran lo que no es, aunque ya lo sepamos.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC