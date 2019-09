Esto es lo que tienes que hacer todos los días si quieres vivir dos años más

Bastará una media de 3 horas semanales para ampliar hasta en dos tus años de vida

El estudio se realizó en más de 3.000 participantes durante 12 años

El elixir de la juventud, el Santo Grial para una vida eterna y otras tantas leyendas nos han hecho soñar con la posibilidad de alargar nuestra estancia en la Tierra, o más allá de ella, quien sabe. Lo cierto es que existe un método al alcance de todos para que, al menos, poder ampliar nuestros años de vida.

Desde pequeños nos han enseñado que leer es uno de los mejores hobbies que podemos realizar. Una actividad francamente sencilla y en la que cualquiera puede participar. Por si fuera poco, todos pueden adentrarse en ella según gustos. Desde los que prefieren los libros de terror, las aventuras de ciencia ficción, las novelas románticas o los thrillers metódicos con desenlace sorprendente en las últimas páginas.

Leer no sólo te ayuda a mejorar tu vocabulario, reducir el nivel de estrés o fortalece tu cerebro, como también habrás oído miles de veces, sino que también se ha convertido en la fuente ideal para alargar tu vida. Así lo demostró un grupo de científicos de la Universidad de Yale en un estudio de 12 años y realizado en un total de 3.500 personas de más de 50 años.

Los participantes en el estudio debían, o no, leer libros; desechando así opciones como periódicos o revistas. Se dividieron a los grupos en personas que leían más de 3 horas y media a la semana, los que leían algo menos de dicho tiempo y los que no leían nada. Tras 12 años de investigación, los resultados concluyeron que los dos grupos que leían varios minutos a la semana hasta en dos años de vida al grupo que no cogía un libro. Un resultado poderosamente llamativo si tenemos en cuenta en el que factores como la calidad vida, ya sea sedentaria o no, quedaba relegada a un segundo plano. Dicho lo cual, un simple libro puede abrirte las puertas a una vida más longeva, al menos durante dos años extra.